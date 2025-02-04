04/02/2025 11:21
《港元利率》拆息普遍回升，但一個月期連跌三天
《經濟通通訊社4日專訊》港元拆息普遍回升，其中短息升幅較大，隔夜息升29基點至3.94476厘，但與樓按相關的一個月拆息連跌三天，報3.7厘，續創去年9月20日以來最低。
一周拆息升至3.77673厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至3.79857厘，六個月期微跌至3.88458厘，一年期升至3.92702厘。
港元匯價今早在7.7899-7.7934之間上落，最新報7.7901，較前收市價仍升0.03%。
*特朗普同意暫緩對加墨加徵關稅*
美國總統特朗普分別同加拿大總理魯多，及墨西哥總統辛鮑姆通電話，同意暫緩對兩國加徵關稅。至於對中國加徵關稅的問題，特朗普說，可能會在24小時內，與中國進行談判。
恒指高開271點後，暫時見最多升668點，高見20885，創去年12月10日以來高位，最新升506點，報20723。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息升至3.77673厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至3.79857厘，六個月期微跌至3.88458厘，一年期升至3.92702厘。
港元匯價今早在7.7899-7.7934之間上落，最新報7.7901，較前收市價仍升0.03%。
*特朗普同意暫緩對加墨加徵關稅*
美國總統特朗普分別同加拿大總理魯多，及墨西哥總統辛鮑姆通電話，同意暫緩對兩國加徵關稅。至於對中國加徵關稅的問題，特朗普說，可能會在24小時內，與中國進行談判。
恒指高開271點後，暫時見最多升668點，高見20885，創去年12月10日以來高位，最新升506點，報20723。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.94476
|+29.024
|一周
|3.77673
|+12.161
|兩周
|3.74673
|+9.304
|一個月
|3.7
|-3.589
|兩個月
|3.79857
|+2.946
|三個月
|3.79857
|+3.018
|六個月
|3.88458
|-2.108
|一年
|3.92702
|+0.119
資料來源：香港銀行公會