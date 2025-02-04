04/02/2025 10:03

《基金觀點》施羅德：美國寬鬆周期及區內央行減息有利亞洲債市

《環富通基金頻道4日專訊》施羅德投資亞洲固定收益投資團隊發表評論指，亞洲本地債券市場將受惠於美國寬鬆貨幣政策周期及亞太區內央行政策利率下調。儘管波動性較高，亞洲債券在2024年展現出高度韌性。截至去年11月27日，摩根大通亞洲信貸指數錄得6.3%的回報，而以美元計算，Markit iBoxx亞洲本地債券指數則錄得2.7%的回報。由於美元孳息率高企及美元持續強勢，美元信貸表現領先本地貨幣債券。



*各國央行有更多減息空間，息差收窄美元或走軟*



該行認為亞洲利率將受惠於美國聯儲局的減息周期，因為區內央行很可能隨之下調政策利率。區內大多數國家的通脹已回歸到目標水平，實際利率亦開始上漲。值得注意的是，由於聯邦基金利率的走向變得更加明確，亞洲貨幣的潛在壓力有所減少，南韓央行於2024年11月28日連續減息兩個月，以減輕經濟增長的下行風險。對於聯儲局進一步減息的預期，將讓各國央行在制定貨幣政策時，能更加著重於當地的國內經濟增長、通脹和金融體系穩定性等因素，整體上惠及亞洲債券。



美國的整體經濟指標仍顯示當地勞動力市場穩健再平衡的趨勢，這應會支持聯儲局逐步放寬其貨幣政策。在經濟「軟著陸」的情況下，美元有機會隨著美國與亞洲之間的息差收窄而走軟。值得注意的是，亞洲出口商以美元結算的盈利保持強勁，且早前預期美元將進一步顯著走強。然而，如今美元前景受到挑戰，於是更多企業可能會將持有的美元轉換為亞洲本地貨幣，或透過外匯遠期交易對沖美元風險，因此預期亞洲貨幣將於2025年找到穩定的立足點。



*亞洲增長前景改善，中國經濟增長逐漸回穩*



在持續通縮、貨幣政策放寬、財政刺激措施及科技推動出口上揚的驅動下，預期亞洲經濟增長將會持續。東南亞的增長前景尤其樂觀，因為該地區在資訊科技(IT)、人工智能(AI)及電子產品供應鏈中處於下游位置，因而受惠於有利的貿易走向。



此外，近期公布的數據顯示，在政策方向出現重大轉變後，中國內地的經濟增長正逐漸回穩。 整體而言，相信這增長趨勢將提升亞洲主權及企業的基本面，以及區內債券市場的風險情緒。



*可適度增債券存續期，偏好配置印尼印度中國美國*



由於市場已認清減息的預期，加上債券估值變得更便宜，有望適度增加債券存續期，並偏好配置印尼、印度、中國內地及美國。



儘管美元在中期內仍有可能走軟，但強勁的美國經濟增長及特朗普政策帶來的通貨再膨脹潛力，可能會限制美元在短期內的下行風險。因此，繼續衡量亞洲貨幣相關風險，專注於相對價值交易，並青睞區內以本地為導向的高收益貨幣，如印尼盾及印度盧比等，並以菲律賓披索、泰銖及歐元的短倉提供投資資金。



*亞洲信貸違約率或再降，國際投資者認同與日俱增*



雖然亞洲信貸利差處於緊縮水平，但並無根本理由令息差大幅擴闊，而違約率亦可能於2025年進一步下降。對金融、印度可再生能源、電訊、澳門博彩及中國消費等行業持正面看法。然而，對科技和菲律賓企業持審慎態度。



總括而言，目前亞洲通脹穩定並達到目標水平，同時因應美國寬鬆周期及區內央行政策利率下調，這為亞洲本地債券市場創造有利環境。在通縮、貨幣政策放寬、財政刺激措施及科技帶動出口急升的推動下，亞洲經濟增長前景樂觀。此外，近期印度及南韓政府債券被納入指數，顯示國際投資者對亞洲債券的認同與日俱增，這鞏固了亞洲本地債券的吸引力，長遠而言有望吸引大量結構性資金流入。(wa)