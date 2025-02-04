04/02/2025 10:36

【特朗普新政】新加坡銀行：關稅戰拖累經濟增長，對加墨影響最大

《環富通基金頻道4日專訊》特朗普上周六（1日）簽署行政命令，宣布向加拿大及墨西哥兩國輸美貨品加徵25%關稅，中國產品則徵收10%額外關稅。特朗普以打擊非法移民及毒品流入為加徵關稅的理據，白宮一度確認新稅率將於周二（4日）生效。但事件在美國時間周一（3日）經歷戲劇性變化，墨西哥總統辛鮑姆與加拿大總統杜魯多相繼宣布，與白宮達成協議，暫緩關稅戰一個月。



此前，新加坡銀行發布《特朗普提前發動關稅攻勢》研究報告，新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇指，金融市場迎來特朗普上任後首個重大考驗。美國現屆政府履新僅兩周便發動貿易戰，較市場普遍預期（包括新加坡銀行原預測的2025年下半年）大幅提前，勢必衝擊市場信心。



*倘對華關稅或升到20%至30%，今年中國增長降至4.2%*



加拿大在暫緩關稅戰協議前，一度宣布對部分美國貨品徵收25%報復性關稅，中墨兩國亦威脅反制。貿易戰火倘重燃將對今年市場構成四大影響。關稅將拖累經濟增長。加拿大和墨西哥在此方面受影響最大，但美國和中國的增長亦將受損。相比之下，新加坡銀行早於上周六的消息前已預測美國2025年增長將放緩至2.2%。



此外，對中國出口徵收10%的關稅可能較預期為低，但鑑於中國對美國仍維持3000億美元的龐大貿易順差，美國關稅最終或會升至20%-30%，導致2025年中國經濟增長從2024年的5.0%降至4.2%。



*儲局再減息25基點或無法實現，加徵關稅將推動美元走強*



加徵關稅將推高美國進口價格。美國核心通脹仍接近3.0%。新加坡銀行對聯儲局再減息25個基點的預測，或會因新關稅而無法實現。新關稅將推高通脹，令新加坡銀行對10年期國債收益率將升至5厘的預期更接近事實。



另外，美國加徵關稅將降低美國對進口的需求，推動美元走強。(wa)