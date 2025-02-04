04/02/2025 11:04

《基金觀點》富達：今年美減息幅度或超預期，宜留意美投資級別債

《環富通基金頻道4日專訊》對於2025年美國經濟、減息步伐及美國債市前景，富達國際基金經理Rick Patel發表以下觀點。



回顧2024年，市場普遍預期利率政策將轉向，並密切注視聯儲局一舉一動，惟減息周期啟動後，減息步伐未如最初預期。2024年美國已減息1厘，據聯儲局2024年12月公布的點陣圖，2025年有機會再減息0.5厘。然而，一般減息成效將在周期開始後約18個月才逐步顯現，值得留意的是，一年半累計減息1.5厘的幅度，是否足以促使美國實體經濟保持增長？



*料美消費市場潛在裂縫再擴大，就業市場前景不樂觀*



富達認為，目前美國整體經濟數據看似健康，但預料美國消費市場的潛在裂縫在2025年將進一步擴大。細察消費信貸領域，部分美國消費者已耗盡疫情期間的儲蓄，加上通脹蠶食購買力，因而轉至用盡信用卡簽帳額，以維持消費水平。這伴隨信用卡及汽車貸款的拖欠比率升至14年來新高，顯示中低收入階層的財務壓力加劇。



2024年美國整體失業率僅升0.3%左右，就業人數看似仍強勁，使不少投資者認為勞動市場依然穩健。然而，深入觀察便會發現就業市場前景不太樂觀，因薪酬增長主要來自醫療保健、教育及政府等行業。至於周期性行業，即較受貨幣緊縮政策影響的行業薪酬增幅並不顯著，去年下半年更出現明顯的增長放緩。預料美國就業市場將進一步演變為各行業更個別發展的分歧格局。



富達認為，離職率是更合適評估整體就業市場健康狀況的指標。此指標去年一直呈下行趨勢，反映美國就業人士尋找新工作的信心下降。另一方面招聘率也下跌，而跌幅為2013年就業市場疲弱以來的最高水平。觀察到裁員人數上升，儘管仍處於正常水平，隨著被裁人士難以重新就業，或引致失業率進一步上升。與此同時，失業超過15周人士的比例偏高，畢業生等勞動市場新血在求職路上苦苦掙扎。



*減息至今對中小企支持有限，物業轉按量難增加*



就業市場方面，儘管減息周期展開後，融資環境相對寬鬆，美國投資級別債券及高收益債券息差異常收窄，投資者應了解此融資環境對不同行業就業市場帶來的支持。美國勞動市場不符比例地偏向受僱於中小企，這些中小企不如大企業般可透過公開市場發債融資，只能依靠融資利率往往高於公開債市的私募市場或銀行融資。這情況與消費市場相似，因此減息至今對這些企業的支持有限，對未來勞動力需求也可能進一步構成壓力。



減息的重要考量為支持實體經濟增長所需。消費市場方面，大多數美國家庭趁疫情期間的低息周期進行物業轉按，以致目前80%的房屋按揭利率均為5厘以下，加上大部分按揭年期為30年。反觀經過去年減息1厘後，現時市場上新造按揭利率接近7厘，因此轉按量難以增加，亦難以提振消費市道。



鑑於美國消費及就業市場正轉弱，富達認為聯儲局的減息幅度有望大於目前市場預期，債市內高質素的美國投資級別債券具吸引力，為值得發掘的投資領域。(wa)