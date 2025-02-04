04/02/2025 08:51

【大國博弈】新加坡銀行：美關稅趨增，中國經濟增速降至4.2%

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普宣布對中國產品徵收10%額外關稅。新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇表示，關稅將拖累經濟增長，雖然對中國徵收的關稅稅率或較預期為低，但鑑於中國對美國仍維持3000億美元的龐大貿易順差，美國關稅最終或會升至20%至30%，導致中國經濟增長從2024年的5%，降至2025年的4.2%。



其次，莫曼蘇指出，加徵關稅將推高美國進口價格，美國核心通脹仍接近3%，該行對聯儲局再減息25個基點的預測，或會因新關稅而無法實現，亦會將推高通脹，預期10年期國債收益率將升至5厘。而且，美國加徵關稅將降低美國對進口的需求，推動美元走強。



莫曼蘇說，美國現屆政府履新僅兩周便發動貿易戰，較市場普遍預期大幅提前，勢必衝擊市場信心。(ry)