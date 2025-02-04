04/02/2025 09:15

【大國博弈】歐盟擬對中國電商希音展開調查

《經濟通通訊社4日專訊》外電援引知情人士報道，歐盟應該會於本周三(5日)宣布，對中國在線服裝零售商希音(SHEIN)展開調查。希音涉嫌違反歐盟的消費者保護法，可能面臨罰款。



兩名知情人士透露，歐盟委員會將領導成員國的消費者保護監管機構對希音採取協調一致的行動。據報，調查將由總部位於布魯塞爾的歐盟委員會與四個成員國共同發起。任何潛在罰款都將由各國政府決定。



另外，根據一份官方通報草案，歐盟將加強對希音和拼多多旗下Temu等電商直接向歐盟消費者發運貨物的海關檢查，以確保公平競爭和產品安全。這兩家電商都以超低價格出售產品，令歐盟本地的競爭對手受到重創；他們還從歐盟對價值低於150歐元的包裹免稅的法律中獲益。



歐盟執委會表示，歐盟範圍內的海關行動將優先控制存在「重大安全隱患和違規風險的網購產品，並呼籲並呼籲緊急通過其海關改革方案，取消150歐元的免稅限額。(ry)