04/02/2025 10:44

【ＡＩ】DeepSeek大模型登陸阿里百度等雲平台

《經濟通通訊社4日專訊》內地人工智能(AI)大模型DeepSeek爆紅，繼騰訊(00700)旗下騰訊雲及華為雲後，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲及百度(09888)的百度智能雲，亦宣布上線DeepSeek大模型，用戶可在各大平台調用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等。



百度智能雲昨日晚間宣布，百度智能雲千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，推出超低價格方案，以及限時免費服務。同日，阿里雲亦宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1；在該平台上，用戶可零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。



在此之前，已有華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台宣布上線DeepSeek大模型。海外方面，亞馬遜、微軟、英偉達等全球多間科企陸續宣布接入DeepSeek-R1模型。(ry)