04/02/2025 16:58

【大國博弈】美國撤小額包裹關稅豁免，衝擊中國電商海外發展

《經濟通通訊社4日專訊》中美貿易戰升級，美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效，同時取消了價值低於800美元的小額包裹豁免條款，此舉將對依賴關稅豁免取得發展的中國電商平台Temu和Shein等產生影響。



早前有報道稱，該豁免條款助推Shein和拼多多旗下Temu等在美迅速發展，這些平台每天向美國運送數百萬個小包裹；而美國取消小額包裹豁免，預計將對該些平台的銷售產生影響，並削弱中國電商的全球競爭力。



據美國海關與邊境保護局(CBP)數據，過去10年適用小額豁免條款進入美國的貨物數量增幅超過600%，從2015財年的每年約1.39億件增至2023財年的逾10億件。在2024財年，「小額豁免」貨物數量再次上升至超過13.6億件。CBP官網3日刊出聲明表示，從4日起，所有寄自中國的郵件包裹都需要經過正式通關程序，並課徵10%關稅。



事實上，為應對豁免條款逐漸收緊，Temu和Shein去年起就開始尋求其他戰略。例如Temu吸引在美國有倉庫與庫存的中國賣家入駐，Shein則在美國開設了配送中心和供應鏈中心。(ry)