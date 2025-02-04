04/02/2025 13:16

【大國博弈】國務院關稅稅則委員會：對美國部分進口商品加徵關稅

《經濟通通訊社4日專訊》國務院關稅稅則委員會宣布，自2月10日起(下周一)對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。



國務院關稅稅則委員會公告指，美國政府1日宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，其單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。因此，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%-15%關稅，包括煤炭、原油等。



中國海關總署早前公布，2024年中美貿易增長4.9%，進出口規模48977億元人民幣，出口37337億元人民幣，增6.1%，進口11640.6億元人民幣，增1.2%。(sl)