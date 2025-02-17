04/02/2025 09:50

【ＡＩ】傅聰聯合國談DeepSeek：技術遏制和限制無法奏效

《經濟通通訊社4日專訊》據《央視新聞》報道，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間3日中午在紐約聯合國總部舉行記者會，介紹中國本月輪值安理會主席期間的議程安排，並回答記者提問。當被問到近期全球矚目的中國人工智能(AI)初創企業DeepSeek發布的模型以及中美人工智能合作問題時，傅聰強調「永遠不要低估中國科研人員的聰明才智」，指DeepSeek引發全球轟動和一些人的焦慮恐慌，說明技術遏制和技術限制無法奏效，「這是全世界、特別是美國需要學習的一課」。



傅聰又反問，「從華為到TikTok，再到DeepSeek，美國還想禁多少？」他指出，「我們不需要更多的禁令」，中美作為在當今人工智能領域最領先的兩個國家，不能不合作，只有共同合作發展，才能彌合數字和智能鴻溝，特別是幫助全球南方在人工智能發展進程中平等受益。(sl)