04/02/2025 10:47

【大國博弈】傅聰：王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機

《經濟通通訊社4日專訊》中國常駐聯合國代表傅聰當地時間3日中午在紐約聯合國總部舉行記者會，介紹中國本月輪值安理會主席期間的議程安排，並回答記者提問。據《路透》報道，傅聰在記者會上表示，中國外長王毅將於2月18日主持由15個成員國組成的安理會部長級會議，會議將重點討論多邊主義和改善全球治理，而該會議或將為王毅與美國國務卿魯比奧提供「絕佳接觸契機」。傅聰強調中美雙方需要合作，因為「諸多問題都處於緊要關頭」。



報道指，美國國務院沒有立即回應就魯比奧會否出席會議的置評請求；魯比奧和王毅之前曾通過電話。



傅聰同時就美國對中國進口商品加徵10%關稅，重申中方堅決反對這種無端的加稅行為，批評美方此舉違反世界貿易組織的規則，故中方正向世貿組織提出申訴，又指中方可能被迫採取反制措施，「貿易戰中沒有贏家」。對於特朗普希望北京在阻止芬太尼流入美國方面做更多努力，傅聰呼籲華盛頓應該「關注芬太尼問題的需求端，而不是把責任推給他人」。



至於巴拿馬決定退出「一帶一路」倡議，傅聰指責美國和其他西方國家對中國的「一帶一路」倡議進行了毫無根據的抹黑。



此外，傅聰表示，中美可在應對氣候變化、打擊毒品和恐怖主義等領域開展合作，並共同推進人工智能等技術研發，強調人工智能領域的割裂態勢將加劇風險、削減效益，「某些條件反射式打壓應當停止，這些做法毫無正當性可言」，「如果中美兩國能攜手合作，我相信我們一定能解決很多問題，讓世界變得更美好」。(sl)