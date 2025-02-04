04/02/2025 13:38

【大國博弈】內地列美國PVH集團及因美納公司入不可靠實體清單

《經濟通通訊社4日專訊》中國商務部公告，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司(Illumina)列入不可靠實體清單。公告自公布之日起實施。



公告指，上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。



美國PVH(Philips-Van-Heusen)集團是全球第二大服裝集團，旗下品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen等。中國商務部自去年9月起對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查，至上月公布調查進展稱，初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。



因美納是美國生物科技巨頭。有內媒去年4月獲得一份因美納提交的2024年第一季度遊說披露報告，內容顯示，因美納已就針對其中國競爭對手華大基因集團和華大智造(滬:688114)及其子公司Complete Genomics的擬議立法遊說美國國會，而單在2024年第一季因美納已花費38萬美元就各種問題進行遊說，包括《生物安全法案》及《2024財年國防授權法案》，遊說對象包括美國眾議院、參議院、總統行政辦公室、衛生與公共服務部、商務部等政府部門。(sl)