04/02/2025 17:01

《行業數據》攜程：春節假跨境遊訂單同比增三成，日本香港最熱門

《經濟通通訊社4日專訊》攜程發布《2025年春節旅遊總結報告》顯示，得益於2024年簽證便利化、免簽朋友圈擴容、240新政施行等跨境遊政策利好影響，跨境遊成為蛇年春節旅遊市場增長引擎，2025年春節期間訂單同比增長三成。十大熱門出境遊目的地依次為日本、香港、泰國、馬來西亞、新加坡、澳洲、韓國、美國、澳門、越南。



短途出境遊中，赴日訂單同比去年春節增長翻倍；美國、西班牙、意大利、法國等長線遊目的地也頗受遊客歡迎，分別增長53%、82%、56%、50%。



*日韓等地入境遊訂單同比增130%，意法等地增近120%*



此外，延續「China Travel」熱潮，2025年春節期間，十大入境遊客源國依次為韓國、美國、馬來西亞、新加坡、日本、英國、泰國、俄羅斯、澳洲、法國；日韓、星馬泰等短線入境遊訂單同比去年春節增長130%，法國、西班牙、意大利、加拿大、澳洲等長線入境遊同比去年增長近120%。入境遊熱門目的地依次為深圳、上海、廣州、北京、珠海、成都、中山、哈爾濱、佛山、重慶。



*跨省遊訂單佔比逾六成，租車自駕遊達55%*



報告又顯示，今年春節假期間跨省遊訂單佔比達62%，遊客出行半徑進一步擴大。對於跨省跨市出行人群，租車成為今年春節假期熱門出行方式。攜程租車數據顯示，今年春節期間，國內55%遊客選擇租車自駕出遊，其次為跟團遊佔比27%。80後、90後為租車自駕的主力人群，佔比高達75%；國內租車熱門目的地前五位依次為成都、海口、昆明、三亞、廣州。攜程平台上，今年春節郵輪訂單較去年增長了357%，其中50歲以上老人訂單增長近2倍。「多功能包車遊」則受到家庭遊客青睞，攜程度假數據顯示，春節假期，年味目的地廣東汕頭包車遊訂單同比去年增長超20%，福建漳州同比增長達136%。



*汕頭、莆田等非遺目的地旅遊訂單增兩至四成*



「春節」在去年申遺成功，入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。作為首個「非遺版春節」，非遺熱門目的地例如河南開封，福建莆田、廣東汕頭、福建福州、安徽黃山、陝西西安、四川閬中等地搜索熱度翻倍，其中汕頭、莆田、開封、黃山春節期間旅遊訂單同比去年增幅達兩至四成。同時，石家莊、福州、西安等非遺年味目的地的入境遊訂單同比去年春節分別增長50%、52%、97%。攜程海外平台上，「燈會」、「廟會」、「戲劇」等非遺相關項目門票同比去年增長近7.5倍。(sl)