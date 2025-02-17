04/02/2025 16:58

【ＡＩ】ASML：DeepSeek成功不代表晶片出口管制失敗

《經濟通通訊社4日專訊》荷蘭半導體設備生產商ASML行政總裁Christophe Fouquet在接受美國《華爾街日報》訪問時表示，內地人工智能(AI)初創企業DeepSeek的成功，表明企業正在充分利用有限的資源，但這並不意味針對中國晶片行業的管控措施已經失敗，不要就DeepSeek獲得了哪些技術或西方出口管制是否奏效下結論。



Fouquet指，科技公司總會想方設法取得進步，儘管一些限制措施限制了他們獲得尖端晶片，以及製造這些晶片所需設備的渠道。他表示，基於國家安全考慮，出口管制可能是必要的，但不要將這些限制措施作為遏制競爭的工具，需要確保這些限制措施是正當使用。



他並認為，就製造尖端晶片而言，中國目前仍遠遠落後於西方國家，這意味中國企業在創造產品方面仍然受到限制。



他還表示，ASML打算聯繫特朗普政府，討論該公司及其在美國的作用。他又鼓勵西方國家政府專注於創造條件助半導體公司在全球競爭。(sl)