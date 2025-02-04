04/02/2025 17:01

【聚焦人幣】瑞穗：中美較難達成關稅協議，離岸人民幣存下行風險

《經濟通通訊社4日專訊》美國政府對中國進口商品加徵10%關稅的措施在香港時間今日下午1時正式生效，中方迅速公布多項反制措施，包括對原產於美國的煤炭、液化天然氣、原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%-15%關稅，以及將Calvin Klein母公司美國PVH集團及美國生物科技巨頭Illumina列入不可靠實體清單等。



離岸人民幣應聲急挫逾300點，其後跌幅收窄，目前反彈小升32點報7.2988。



瑞穗銀行認為，離岸元人民幣存在下行風險，因為相較其他被貿易措施威脅的國家，中國與美國達成關稅協議將會更難。總體地緣政治和經濟關係對美國和中國的貿易關係具有影響，更難達成任何解決方案。



該行駐新加坡的經濟與策略主管Vishnu Varathan稱，離岸人民幣的下行風險可能更難以擺脫，因為與墨西哥和加拿大相比，中國與美國達成關稅協議將更難；該兩個美洲國家因同意採取更嚴厲的措施來打擊移民和毒品販運，獲得了一個月的關稅延期。(sl)