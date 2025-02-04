04/02/2025 09:09

【特朗普新政】加拿大將設專責芬太尼官員，墨西哥派士兵至邊境

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普周一(3日)表示，他與墨西哥總統辛鮑姆進行了「非常友好的會談」，會後雙方共同宣布，暫停對彼此提高關稅1個月。



達成協議的關鍵條件是墨西哥同意派遣1萬名國民警衛隊成員至邊境，以打擊非法移民與毒品走私，防止芬太尼流入美國。作為交換條件，美國承諾加強措施，阻止大殺傷力槍械從美國流入墨西哥。



此外，特朗普當天也兩度與加拿大總理杜魯多通話，最終達成協議，美加雙方將暫緩加徵關稅至少30天，並加強邊境安全合作。



作為條件，加拿大承諾加大邊境安全投資，成立美加聯合專門部隊，打擊有組織犯罪、芬太尼及洗黑錢，並設立專責芬太尼問題的官員，稱為「芬太尼沙皇」(Fentanyl Czar)。杜魯多亦簽署新指令，額外投入2億美元支援打擊毒品與犯罪活動。(rc)