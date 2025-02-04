04/02/2025 11:50

【美國議息】聯儲會官員博斯蒂克：希望在下次減息前等待一段時間

《經濟通通訊社4日專訊》亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)周一(3日)表示，由於2025年美國經濟走向存在不確定性，繼去年減息後，他希望等一段時間再減息。



他表示，「我想看看去年年底100個基點的減息對經濟意味著什麼。這可能意味著我們要等待一段時間，這取決於數據。」



與此同時，波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯(Susan Collins)表示，只要官員沒有看到通脹持續上升的訊號，聯儲局就不太可能因為關稅對價格的影響做出反應。



她受訪時表示，如果預期仍然穩固，聯局會試圖忽略關稅推動的價格上漲。她認為決策者應該繼續保持耐心，特別是在勞動力市場「接近充分就業」的情況下。(rc)