05/02/2025 12:24

【大國博弈】高盛:中國徵報復性關稅遠不成比例，礦產成重要籌碼

《經濟通通訊社5日專訊》高盛發表研究報告指，中國徵收的報復性關稅遠不成比例，據該行計算，中國公布了兩份10-15%的報復性關稅清單，共計140億美元的商品（佔2024年中國從美國進口總額的8.5%）；相較之下，美國則對5250億美元中國商品全面加徵10%關稅。



報告表示，「組合拳」表明中國採取了一種更加協調和全面的方法，未來幾天關注美國的回應以及兩國領導人是否通話，雖然匯率貶值和報復性關稅仍在政策制定者的工具箱，但製造業供應鏈（如關鍵礦產出口管制）和地緣政治問題（如俄烏戰爭）也是中國政策制定者在第二次中美貿易戰中可能使用的籌碼。



報告提及，關鍵礦產成為愈來愈重要的籌碼，對於實施出口管制的五種關鍵礦產（鎢、碲、鉍、鉬、銦），中國目前在全球市場上據主導地位；這些產品是半導體、精密儀器、電子和電氣機械以及航空航天等高科技製造業的關鍵材料。



報告表示，中美貿易衝突的走向仍存在很大不確定性，而美國對中國報復性措施的回應、美國總統特朗普和中國國家主席習近平可能通電話、中國央行未來幾天公布的人民幣兌美元中間價等都是值得關注的重要事項。(bn)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。