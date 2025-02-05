05/02/2025 11:55

【大國博弈】中國反加徵美進口LNG關稅，大摩料中石油受惠

《經濟通通訊社5日專訊》隨美國正式宣布開始對中國產品加徵10%關稅，另一邊廂中國亦決定對自美國進口煤炭、液化天然氣(LNG)加徵15%關稅。摩根士丹利發表研究報告指出，新關稅可能會保護中石油(00857)天然氣業務，重申其H股「增持」評級，目標價8.76元。



大摩指出，中石油天然氣憧憬進一步改善，由於中國若需要實現「碳達峰」目標，則需於2030年前，天然氣用量複合年增長率達8%至9%。雖然城市燃氣需求放緩，但工業、農村等煤改氣市場仍有巨大潛力，且中石油可建造天然氣發電廠，以促進2035年可再生能源目標。因愈來愈多的天然氣批發被定價為非管制氣，該行相信，中石油天然氣利潤可見持續上升空間。



另外，該行指出，上述中國政策對美國LNG進口商則屬負面因素。另因為美國LNG產能擴張，或會為內地提供更便宜的天然氣，從而影響中國國內天然氣價格，而此影響中石油負面因素目前似乎可被移除。(rh)



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