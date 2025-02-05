05/02/2025 17:14

《外圍焦點》芝加哥聯儲總裁發表講話，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社5日專訊》美國總統特朗普昨日宣布對華商品加徵10%關稅的措施生效，中國隨即展開反擊。惟美國大型科技股重回漲勢，抹去此前大部分跌幅。道指全日升134.13點或0.30%，報44556.04點；標普500指數升43.31點或0.72%，報6037.88點；納指升262.06點或1.35%，報19654.02點。港股方面，恒生指數收市報20597，跌192點或0.9%，成交1922億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金出席世企研「2025：一年展望」大會之前的一次非正式談話；歐洲央行首席經濟學家連恩在彼得森研究所發表講話；歐洲央行管委森特諾接受採訪，討論貨幣政策、通脹前景和歐洲經濟，以及美國新關稅的影響。6日凌晨2:00am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比就經濟問題發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月生產者物價指數，年率跌幅料由1.2%收窄至0.1%，月率升幅料由1.6%收窄至0.5%。9:15pm，美國公布1月ADP就業變動，料由12.2萬升至15萬。9:30pm，美國公布12月貿易收支，料由負782億美元惡化至負968億美元。10:45pm，美國公布1月綜合採購經理人指數，料由55.4降至52.5；1月服務業採購經理人指數料由56.8降至52.9。



在美國，今日公布業績的公司有：迪士尼(US.DIS)、高通(US.QCOM)、慧榮科技(US.SIMO)、優步(US.UBER)等。(wa)