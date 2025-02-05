05/02/2025 08:34

【大國博弈】長和和記港口或遭巴拿馬政府取消當地港口經營合同

《經濟通通訊社5日專訊》有關美國政府對巴拿馬運河兩端港口的營運爭議，最新《彭博》引述知情人士報道，巴拿馬面對美國總統特朗普的施壓能準備妥協，該國總統Jose Raul Mulino正考慮是否取消長和(00001)旗下和記港口（Hutchison Ports PPC）所持港口合同。



據報巴拿馬尚未做出任何決定，但該國政府希望避免訴訟並遵循正當程序的方式推進。長和目前經營巴拿馬運河附近五個港口中的兩個，分別位於運河兩端，特許合同於1997年首次簽署並在2021年延長，有效期至2047年。



美國國務卿魯比奧周日訪問巴拿馬期間稱，必須採取措施遏制所謂中國對巴拿馬運河的「不可接受」的影響力。該航道為美國所建，根據前總統卡特簽署的條約於1999年轉交給巴拿馬。(hc)