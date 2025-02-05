05/02/2025 09:00

【外圍經濟】美國12月新增職位創去年9月以來最低水平

《經濟通通訊社5日專訊》美國勞工統計局公布的調查顯示，美國去年12月的新增職位減少幅度超預期，跌至3個月低位。



美國12月JOLTs新增職位從11月修正後的816萬個，降至760萬個。新增職位減少主要由專業和商業服務推動，醫療保健和社會援助，以及金融和保險亦出現大幅下跌，顯示美國勞動力市場有逐漸放緩趨勢。



*美國去年12月工廠訂單按月跌0.9%*



此外，美國去年12月工廠訂單按月跌0.9%，跌幅高於市場預期的下跌0.7%。扣除運輸的工廠訂單則按月增長0.3%，11月為增長0.2%；耐用品訂單下降2.2%。(jf)