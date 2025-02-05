05/02/2025 11:16

【特朗普新政】特朗普提出美國「接管」加沙，將巴人遷往埃及約旦

《經濟通通訊社5日專訊》美國總統特朗普周二（4日）在白宮接見以色列總理內塔尼亞胡，提議美國接管加沙走廊，但要求將當地巴人重新安置到約旦和埃及等阿拉伯國家。



他說：「可以是約旦，可以是埃及，也可以是其他國家。你可以建立四到五個區域，不一定是一個地方，而是選取特定的區域，建設真正高質量的住房，像一個美麗的城市，一個他們可以生活的地方。因為加沙就是一個他們肯定無法生存下去的地方。」



特朗普將加沙地帶稱為「待拆遷區域」，並表示他認為最好重新安置巴人。此外，他還表示，美國不會為安置工作提供資金，他認為該過程的費用可以由擁有足夠資金的中東國家承擔。



特朗普同日在白宮簽署命令，對伊朗實施極限施壓。他說：「美國不希望向伊朗施壓，但華盛頓不能允許德黑蘭擁有核武器。」「他們不能擁有核武器，在我執政的時期不行。我們不希望對伊朗動粗，不想粗暴對待任何國家。」(jf)