05/02/2025 08:20

板塊/個股 新聞內容 長和(00001) 巴拿馬考慮取消長和子公司港口經營合同 關稅敏感股：

創科實業(00669)、

比電(0285)、

美的集團(00300) 中國對美關稅政策啟動反制，

特朗普改口稱不急於與習近平通話；

摩根士丹利倡投資者避開29隻中國企業股票 中資券商股：

中信証券(06030)、

中信建投(06066)、

華泰六八八六(06886) A股春節假期結束今日復市 洛鉬(03993)、

中國稀土(00769) 中國對鎢、鉬、碲、鉍、銦等稀有金屬實施出口管制 勇利投資(01145) 近23%股權接納要約，要約人持股近52%

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 72.56 -0.23% 布倫特期油 76.05 +0.12% 黃金現貨 2842.10/盎司 0.00% 黃金期貨 2872.19/盎司 -0.07%

【要聞盤點】1、市場正評估特朗普貿易政策，以及中國對美國進口商品徵收報復性關稅的影響，市場同時關注谷歌母公司Alphabet等科技股即將公布的季度業績。道指全日升134點；標普500指數升43點；納指升262點。中國金龍指數上漲186點，百度和阿里巴巴對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升30點。2、特朗普稱不急於與習近平通話，對中國商品加徵報復性關稅的行動表示「沒有問題」。3、英國《金融時報》報道，中國監管機構考慮對英特爾啟動正式調查。4、美國去年12月JOLTS職位空缺760萬，低於預期800萬，顯示勞動力市場逐步放緩。5、Alphabet美股盤後公布，截至12月底止第四季淨利潤報265.4億美元，同比升28%，收入964.7億元按年升12%，稍差過預期的965.6億元。Alphabet市後延長交易時段股價一度跌逾9%。6、內地春節假期結束，今日A股正常開市，港股通恢復交易。7、《求是》雜誌2月1日刊發了中證監主席吳清題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的署名文章，明確資本市場高質量發展六方面工作。【焦點股】【油金報價】