05/02/2025 08:20
【開市Ｇｏ】特朗普改口不急與華通話，美職缺遜預期，港股通恢復
【要聞盤點】
1、市場正評估特朗普貿易政策，以及中國對美國進口商品徵收報復性關稅的影響，市場同時關注谷歌母公司Alphabet等科技股即將公布的季度業績。道指全日升134點；標普500指數升43點；納指升262點。中國金龍指數上漲186點，百度和阿里巴巴對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升30點。
2、特朗普稱不急於與習近平通話，對中國商品加徵報復性關稅的行動表示「沒有問題」。
3、英國《金融時報》報道，中國監管機構考慮對英特爾啟動正式調查。
4、美國去年12月JOLTS職位空缺760萬，低於預期800萬，顯示勞動力市場逐步放緩。
5、Alphabet美股盤後公布，截至12月底止第四季淨利潤報265.4億美元，同比升28%，收入964.7億元按年升12%，稍差過預期的965.6億元。Alphabet市後延長交易時段股價一度跌逾9%。
6、內地春節假期結束，今日A股正常開市，港股通恢復交易。
7、《求是》雜誌2月1日刊發了中證監主席吳清題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的署名文章，明確資本市場高質量發展六方面工作。
【焦點股】
【油金報價】
1、市場正評估特朗普貿易政策，以及中國對美國進口商品徵收報復性關稅的影響，市場同時關注谷歌母公司Alphabet等科技股即將公布的季度業績。道指全日升134點；標普500指數升43點；納指升262點。中國金龍指數上漲186點，百度和阿里巴巴對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升30點。
2、特朗普稱不急於與習近平通話，對中國商品加徵報復性關稅的行動表示「沒有問題」。
3、英國《金融時報》報道，中國監管機構考慮對英特爾啟動正式調查。
4、美國去年12月JOLTS職位空缺760萬，低於預期800萬，顯示勞動力市場逐步放緩。
5、Alphabet美股盤後公布，截至12月底止第四季淨利潤報265.4億美元，同比升28%，收入964.7億元按年升12%，稍差過預期的965.6億元。Alphabet市後延長交易時段股價一度跌逾9%。
6、內地春節假期結束，今日A股正常開市，港股通恢復交易。
7、《求是》雜誌2月1日刊發了中證監主席吳清題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的署名文章，明確資本市場高質量發展六方面工作。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|長和(00001)
|巴拿馬考慮取消長和子公司港口經營合同
|關稅敏感股：
創科實業(00669)、
比電(0285)、
美的集團(00300)
|中國對美關稅政策啟動反制，
特朗普改口稱不急於與習近平通話；
摩根士丹利倡投資者避開29隻中國企業股票
|中資券商股：
中信証券(06030)、
中信建投(06066)、
華泰六八八六(06886)
|A股春節假期結束今日復市
|洛鉬(03993)、
中國稀土(00769)
|中國對鎢、鉬、碲、鉍、銦等稀有金屬實施出口管制
|勇利投資(01145)
|近23%股權接納要約，要約人持股近52%
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|72.56
|-0.23%
|布倫特期油
|76.05
|+0.12%
|黃金現貨
|2842.10/盎司
|0.00%
|黃金期貨
|2872.19/盎司
|-0.07%