05/02/2025 14:02

【外圍經濟】Panasonic將對家電等業務進行徹底重組

《經濟通通訊社5日專訊》日本Panasonic控股公司周二(4日)宣布，將在下一財年對旗下家電等業務進行徹底重組，計劃解散目前負責家電生產與銷售的「Panasonic公司」，並將其業務按照家電、空調、照明等領域拆分成立多家獨立的事業公司。



社長楠見雄規在發表重組計劃時坦言，現階段尚未就「Panasonic公司」的名稱存續進行深入討論。他強調現時的首要任務是按照各業務領域進行拆分，並重新建立更符合市場需求的事業架構。根據規劃，家電業務將重組為「Smart Life」，照明業務改組為「Electric Works」，而空調部門亦將成立新公司來運營。



Panasonic亦會檢討低收益的業務，其中電視部門一直被視為前景不明朗。公司表示，將評估電視業務的未來去向，包括出售或全面撤出市場。(rc)