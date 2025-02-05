05/02/2025 15:32

【外圍經濟】日本12月名義薪資創1997年以來最大升幅

《經濟通通訊社5日專訊》日本名義薪資創下近30年來最大升幅，為日本央行進一步採取緊縮措施提供理由。



日本政府周三公布，12月份名義薪資按年上升4.8%，高於11月修正後的3.9%增幅，也超過經濟師普遍預期的3.7%，創下1997年以來最大升幅。薪資強勁增長主要受到獎金大增6.8%的推動。



此外，儘管通脹加速，12月實際薪資連續第二個月上升。日本整體通脹率近3年來一直保持在2%以上，並在12月達到3.6%。



分析指，日本薪資趨勢繼續受到市場的密切關注，因為可能影響央行未來加息的時間表。上個月，日本央行實施近1年來的第3次加息。(rc)