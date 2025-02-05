05/02/2025 13:44

【大國博弈】林健鋒：美方姿態多於實際，商界對貿易戰已做好準備

《經濟通通訊社5日專訊》美國對華加徵一成關稅後，美國郵政宣布即日起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，但信件不受影響。經民聯立法會議員林健鋒表示，相信有其他方式將包裹寄到美國，美方是姿態多於實際，料對本港商界影響不大。他又指，本港商界對中美貿易戰已做好準備，有公司在早年已把部分生產線搬到其他亞洲地方。



林健鋒指出，美國郵政佔整體郵件一部分，商界亦用很多DHL等郵遞服務，不認為所有郵件已停頓，另外現時科技發達，可用科技將實質樣板用視像傳遞過去，如真的有需要，自己私人郵遞亦可以做到。



美國向中國出口商品加徵10%關稅後，中方亦向美國部分進口商品加徵10-15%關稅作為反制。林健鋒表示，中國採取反制措施是合適回應，亦得到其他國家認同，形容不可以「誰大、誰惡、誰正確」，最重要是中美應透過對話協商解決問題。



他又建議，財政預算案不要在稅收方面作大調整，應作出對投資者有利的措施，一旦把簡單的低稅制複雜化，或會影響投資者來港。(bi)