05/02/2025 09:20

《本港經濟》1月PMI跌至51，但私企經營活動連續四個月擴張

《經濟通通訊社5日專訊》標普全球公布，香港採購經理指數(PMI)由去年12月的51.1微跌至今年1月的51.0，為去年10月以來最低，但1月PMI已連續四個月高於50持平線，顯示整體營商環境略為好轉。雖然就業轉升，但採購力度減弱。



*出口銷售連跌3個月*



私營企業持續第四個月擴張經營活動，但增幅回落至目前增產期內最小。綜觀不同行業，1月以批發及零售業的表現最為突出，而製造業和建造業卻大幅減產，還煞慢整體增長步伐。



報告顯示，出口銷售已連跌3個月，減幅為去年10月以來最大，來自內地的訂單縮減至2022年5月以來最低。不過，企業1月新接的訂單量稍多於去年12月。



對於未來一年的經營前景，業者在1月維持看淡，悲觀情緒自2023年8月一直彌漫，但整體信心已從11月的13個月低位逐步回升。



*外部需求疲弱限制增長表現*



標普全球市場財智經濟研究部總監Tim Moore表示，最新PMI報告反映經營活動和新訂單同時增長，促使企業增聘僱員，擺脫先前一個月精簡人手的情況。不過，整體營商環境的改善程度不大，且略低於去年第四季平均值。



Moore指，外部需求疲弱是限制1月增長表現的最大因素。出口銷售減至去年10月以來最大跌幅，因市場憂慮全球經濟前景，尤其是潛在美國關稅對國際貿易的影響，故客戶的消費意願隨之下降。雖然新接訂單接續增多，但企業繼續看淡經營前景，而悲觀展望與許多不利因素有關，當中包括競爭壓力、利潤空間備受擠壓、以及全球經濟不明朗加劇等。(cl)







