05/02/2025 17:26

澳門旅遊局：春節八日長假約131萬旅客訪澳，按年跌3.5%

《經濟通通訊社5日專訊》澳門旅遊局春節黃金周數據顯示，今年內地春節黃金周 8天假期訪澳旅客共130.9萬人次，按年下跌3.5%；日均旅客16.3萬人次。



春節黃金周8天假期，訪澳的內地旅客共100萬人次，按年減少3.2%；香港旅客23.1萬人次，下跌8.9%。旅客高峰出現在年初三(1月31日)，錄得21.9萬人次，按年增加9.1%；年初四旅客亦有 21.8萬人次，增幅11.7%。



不過，除夕至大年初二(1月28日至30日)連續3天訪澳旅客數字均按年下跌，跌幅介乎19.3%至34.9%；大年初三至七(1月31日至2月4日) 連續5天訪澳旅客均按年上升，升幅介乎3.8%至11.7%。(cl)