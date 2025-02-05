05/02/2025 19:30

【大國博弈】廠商會:對美國向港貨品加徵關稅感遺憾，料影響可控

《經濟通通訊社5日專訊》美國海關及邊境保衛局(CBP)表示，對華加徵一成關稅措施，同時適用於香港。廠商會會長盧金榮表示，美國向香港貨品加徵關稅，無非是想增加與中國談判的「籌碼」，既破壞雙方互惠的關係，也損害自身的利益，是損人不利己的行為，該會對此表示遺憾，並強調自由貿易是全球經濟發展的重要基石。



*出口至美國的香港製造產品貨值61億，影響屬可控*



他指出，香港整體出口市場已趨向多元化。雖然美國仍是香港第二大出口市場，但香港對美國的出口總額近年正加速下降，根據2023年數據，美國佔香港整體出口市場比重約為6.5%，其中出口至美國的香港製造產品貨值更只有61億港元，影響屬可控範圍。



至於美國取消低價值包裹的免稅優惠及暫停接收內地和香港的郵件，他表示，可能會對部分依賴此模式以減低關稅影響的港商帶來不便，但影響範圍相對有限。



*冀港府透過WTO等反映業界關注*



廠商會希望國際貿易環境保持開放與互惠互利的原則，並希望透過對話與合作，促進健康穩定的經貿關係，亦期望特區政府能繼續透過世界貿易組織等多邊機制反映業界關注，並與中央政府保持緊密聯繫，確保業界的聲音得到適當關注，協助企業更好地應對市場變化。另外，廠商會將繼續支援港商分散市場及優化供應鏈，協助業界在國際環境中保持競爭力，開拓更多發展機遇。(bi)