05/02/2025 19:31

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，百勝中國公布業績

《經濟通通訊社5日專訊》英倫銀行公布議息結果，及百勝中國公布業績，料為周四（6日）市場焦點。



*日本央行審議委員發表講話，歐元區公布零售銷售*



各國重要經濟活動方面，日本首相石破茂訪問美國，期間將會晤美國總統特朗普（至8日）。周四本港時間8:30am，美聯儲副主席杰斐遜在斯沃斯莫爾學院發表題為「非通脹性經濟擴張是否促進共同繁榮？」的講話。9:30am，日本央行審議委員田村直樹發表講話。晚上8:00pm，英倫銀行公布利率決定和會議記錄，同時公布貨幣政策報告。



數據方面，周四（6日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布12月出口；12月進口；12月貿易收支料由70.8億澳元降至65億澳元。3:00pm，德國公布12月工廠訂單，月率料由下滑5.4%改善至升2%。6:00pm，歐元區公布12月零售銷售，月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.2%擴大至1.9%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料由4.75%降至4.5%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.8萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由20.7萬升至21.3萬。



在本港，明日公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。



此外，明日眾淼控股(01471)將有基石投資者持股解禁。(wa)