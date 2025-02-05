05/02/2025 10:23

【大國博弈】花旗:未來數天對中美首輪貿易談判或屬關鍵

《經濟通通訊社5日專訊》花旗發表研究報告指，未來幾天對2025年北京和華盛頓的首輪貿易談判可能至關重要，尤其是2月10日中國報復性關稅生效，中國反擊的組合拳目前只缺匯率一環，因此最值得關注的可能是2月5日中國春節長假結束後第一天的人民幣中間價。



報告提及，貿易戰的首輪交鋒將是「試金石」(touchstone)，若美國的10%關稅和中國的反制措施都被推遲，兩國並在禁毒問題上展開合作，將為達成另一項貿易協議打開大門；否則，爭端可能升級。



報告提及，不確定性依然很高，但不可否認的是，加徵10%關稅本身也有可能暫停，就跟墨西哥和加拿大的情況一樣，尤其是美國優先貿易政策審查將在4月1日結束，可能帶來重大風險。



報告預計，加徵10%關稅將拉低中國出口1.9個百分點、拉低國內生產總值(GDP)增速0.3個百分點，儘管貿易轉移減輕了這種影響，而由於關稅可能進一步提高，因此即便加徵10%關稅，搶出口在一季度仍可能繼續。對經濟增速的影響可能後移。(bn)