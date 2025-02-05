05/02/2025 11:28
《港元利率》港匯曾見逾一周新高，拆息普遍升惟一個月期四連跌
《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍微升，其中，隔夜息升至3.94929厘，但與樓按相關的一個月拆息連跌四天，報3.68387厘，續創去年9月20日以來最低。
*三個月拆息無變動*
一周拆息升至3.81185厘，反映銀行資金成本的三個月拆息則維持3.79857厘，六個月期微跌至3.88315厘，一年期升至3.94411厘。
港元匯價今早最高報7.7850兌1美元，為1月24日以來最強，最新報7.7888，較前收市價跌0.02%。
*投資者憂慮貿易戰升級*
金管局資料顯示，香港銀行昨天(4日)向金管局貼現窗借取12.51億港元隔夜流動性，為春節假期後首次。香港銀行體系結餘今日回落至約446億港元。
美國政府周二正式啟動對中國進口商品加徵10%關稅的行動。同時，中國採取報復措施，將於2月10日起，對總值150億美元的美國進口商品加徵高達15%關稅。市場憂慮兩國貿易戰升溫。恒指今早高開37點後，即掉頭向下，最多曾跌372點，低見20417，最新仍跌130點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*三個月拆息無變動*
一周拆息升至3.81185厘，反映銀行資金成本的三個月拆息則維持3.79857厘，六個月期微跌至3.88315厘，一年期升至3.94411厘。
港元匯價今早最高報7.7850兌1美元，為1月24日以來最強，最新報7.7888，較前收市價跌0.02%。
*投資者憂慮貿易戰升級*
金管局資料顯示，香港銀行昨天(4日)向金管局貼現窗借取12.51億港元隔夜流動性，為春節假期後首次。香港銀行體系結餘今日回落至約446億港元。
美國政府周二正式啟動對中國進口商品加徵10%關稅的行動。同時，中國採取報復措施，將於2月10日起，對總值150億美元的美國進口商品加徵高達15%關稅。市場憂慮兩國貿易戰升溫。恒指今早高開37點後，即掉頭向下，最多曾跌372點，低見20417，最新仍跌130點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.94929
|+0.453
|一周
|3.81185
|+3.512
|兩周
|3.76708
|+2.035
|一個月
|3.68387
|-1.613
|兩個月
|3.79929
|+0.072
|三個月
|3.79857
|-
|六個月
|3.88315
|-0.143
|一年
|3.94411
|+1.709
資料來源：香港銀行公會