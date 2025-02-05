05/02/2025 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.94929 +0.453 一周 3.81185 +3.512 兩周 3.76708 +2.035 一個月 3.68387 -1.613 兩個月 3.79929 +0.072 三個月 3.79857 - 六個月 3.88315 -0.143 一年 3.94411 +1.709

《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍微升，其中，隔夜息升至3.94929厘，但與樓按相關的一個月拆息連跌四天，報3.68387厘，續創去年9月20日以來最低。*三個月拆息無變動*一周拆息升至3.81185厘，反映銀行資金成本的三個月拆息則維持3.79857厘，六個月期微跌至3.88315厘，一年期升至3.94411厘。港元匯價今早最高報7.7850兌1美元，為1月24日以來最強，最新報7.7888，較前收市價跌0.02%。*投資者憂慮貿易戰升級*金管局資料顯示，香港銀行昨天(4日)向金管局貼現窗借取12.51億港元隔夜流動性，為春節假期後首次。香港銀行體系結餘今日回落至約446億港元。美國政府周二正式啟動對中國進口商品加徵10%關稅的行動。同時，中國採取報復措施，將於2月10日起，對總值150億美元的美國進口商品加徵高達15%關稅。市場憂慮兩國貿易戰升溫。恒指今早高開37點後，即掉頭向下，最多曾跌372點，低見20417，最新仍跌130點。(cl)資料來源：香港銀行公會