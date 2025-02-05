05/02/2025 10:20

【美國議息】DWS料首季通脹數據向好，3月及6月減息機會猶存

《環富通基金頻道5日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，一如市場預期，聯儲局在1月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾於會後記者會上表示，聲明中刪除「通脹進一步放緩」等字眼僅屬調整性質，不應被視為政策訊號。鮑威爾重申通脹已明顯回落，就業市場亦未構成價格壓力。然而，聯儲局並不急於調整貨幣政策，強調局方未有既定時間表，會因應形勢靈活應對。他強調進一步減息的條件是通脹數據持續改善或就業市場明顯轉弱。目前，他認為貨幣政策依然處於有效收緊水平，是恰當的策略。至於政治因素可能帶來的影響，他表示需要待相關政策「具體成形」，才能評估其對貨幣政策的影響。



*更審慎及重視數據做法合理，加息機會相當低*



聯儲局官員似乎正爭取觀察空間。市場早已預期，通脹降溫「最後一里路」需時，近期通脹和就業數據亦支持放緩寬鬆政策步伐。關稅、開支及移民等政治不確定性，均可能推高物價，故更審慎和重視數據的做法實屬合理。展望未來，預計首季通脹數據向好，3月及6月減息機會猶存，惟目前風險傾向於減息力度減弱而非增強。聯儲局已累計加息100個基點，處於可進可退的有利位置，但目前加息的機會相當低。(wa)