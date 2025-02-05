05/02/2025 09:33

【大國博弈】中國對美國油氣加稅，分析：美LNG價格仍具競爭力

《經濟通通訊社5日專訊》國務院關稅稅則委員會宣布，對原產於美國的液化天然氣(LNG)、煤炭加徵15%關稅；對美國原油、農業機械、大排量汽車、皮卡等加徵10%關稅。自下周一（2月10日）起實施。



市場分析指，在所涉能源品種中，對美國LNG影響較大。中國海關數據顯示，2024年中國自美國進口415.84萬噸LNG、同比大增32.8%，美國位列中國第五大LNG進口來源地，佔中國LNG進口總量的5.43%；所涉金額24.15億美元，佔中國LNG進口總金額的5.48%。



據《財新》引述中化能源正高級經濟師王海濱指，近期，算上美國本土現貨氣價、加工費以及運費在內，美國LNG運到亞洲的總成本在約9美元/百萬英熱單位(MMBtu)，與目前亞洲LNG現貨約14美元/MMBtu的價格相比仍有競爭力。對於美國供應商而言，加徵15%關稅之後也仍能盈利，但優勢在減少。



此外，中國自美國進口的原油和煤炭佔比相對較少。去年中國自美國進口原油964萬噸，美國位列進口來源國第十一位，佔中國原油進口總量的1.74%；對應金額60.2億美元，佔中國原油進口總金額的1.85%。



同一年，中國自美國進口煉焦煤與煙煤共計62.37萬噸，佔中國煤炭進口總量的1.53%；對應中國進口金額1.13億美元，佔中國煤炭進口總金額的2.55%。(lc)