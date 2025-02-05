05/02/2025 09:44

【大國博弈】中國出口管制五種稀有金屬主要用於軍工，市場已預期

《經濟通通訊社5日專訊》中國商務部、海關總署公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，即日起正式實施。



對於上述措施，市場已有預期。一名金屬行業分析師表示，此次納入出口管制的五種金屬主要用於半導體、軍工和工業行業，其中鎢和鉍受影響程度較大，因為中國佔這兩種金屬全球產量的八成以上，且兩大金屬是較為常用的產品類別。



鎢合金具有高硬度、高密度的特性，常見下游產品包括工業齒輪製造、輻射屏蔽和穿甲彈等。據美國地質調查局的數據，2024年，中國生產了全球八成的金屬鎢，國內鎢儲量佔全球總量的52%。具體看，此次出口管制的鎢相關物項包括氧化鎢、碳化鎢、鎢鎳鐵合金等。



鉍化合物廣泛用於半導體、超導體、阻燃劑等領域。2024年，中國生產了全球82%的鉍冶煉產品。此次出口管制的鉍相關物項為金屬鉍及製品、鍺酸鉍及其技術和資料等。



美國地質調查局統計顯示，2020年至2023年，中國分別佔美國鎢、鉍進口量的27%、67%，均為美國第一大進口來源國。(lc)