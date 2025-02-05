05/02/2025 08:37

【大國博弈】特朗普稱不急於同習近平通話，中國反制「沒關係」

《經濟通通訊社5日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普4日表示，並不急於與中國國家主席習近平通話以試圖平息世界兩大經濟體的新一輪貿易戰，這場貿易戰因他對中國產品加徵10%關稅引起。



*中方祭出反制措施，特朗普說「沒關係」*



中方周二（4日）針對部分美國進口產品加徵關稅，包括，自2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅；中國國家市場監督總局對Google立案調查反壟斷；商務部同時將CK和Tommy Hilfiger母企美國PVH集團、生物科企Illumina列為「不可靠實體」，對鎢、碲、鉍、鉬、銦共5種稀有金屬元素出口管制。市場指中國以有節制的方式回應美國新關稅措施。特朗普在白宮被問及中國反制時表示，「沒關係。」



中美兩國元首對話被視為可能降低或推遲徵收關稅的關鍵，正如周一（3日）特朗普與墨西哥和加拿大領導人的對話一樣。多位白宮高官周二表示，特朗普將與習近平舉行會談，最初的說法是「最快24小時之內」，但稍後不再提供明確的時間。美國白宮發言人萊維特表示，仍需安排特朗普和習近平通電話。



凱投宏觀估計，中國加徵的關稅將僅適用於每年約200億美元的進口商品，而已經生效的特朗普關稅針對價值4500億美元的中國商品。「至少與美國的行動相比，這些措施相當溫和，而且經過精心設計，旨在向美國發出一個信息，」該公司報告稱。(ry)