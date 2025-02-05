05/02/2025 10:13

【大國博弈】美國郵政暫停接收來自中國內地、香港的入境包裹

《經濟通通訊社5日專訊》美國對中國進口產品加徵10%關稅措施2月4日生效，同時取消了價值低於800美元的小額包裹豁免條款。據《彭博》消息，美國郵政透過網站公布，從4日起暫停接收來自中國內地和香港的入境包裹，直至另行通知為止。



美國郵政聲明同時顯示，來自中國內地和香港的信件不會受到影響。



早前有報道指，取消豁免條款將衝擊依賴小額包裹增長的中國電商平台，如Temu和Shein等，或削弱其在美國市場的競爭力。相信美國郵政暫停中港郵局入境包裹，與相關條款調整有關。



據美國海關與邊境保護局(CBP)數據，過去10年適用小額豁免條款進入美國的貨物數量增幅超過600%，從2015財年的每年約1.39億件增至2023財年的逾10億件。在2024財年，「小額豁免」貨物數量再次上升至超過13.6億件。CBP官網3日刊出聲明表示，從4日起，所有寄自中國的郵件包裹都需要經過正式通關程序，並課徵10%關稅。(ry)