05/02/2025 16:18

【大國博弈】美國郵政暫停收中國包裹，外交部：停止經貿政治化

《經濟通通訊社5日專訊》美國郵政宣布即日起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，但信件不受影響。據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，敦促美國停止將經貿問題政治化、工具化，停止無理打壓中國的企業。中國將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



*部分貨品或滯留香港，對電商平台帶來嚴重影響*



對於美方暫停接收來自中國內地和香港的包裹，香港貨運組織稱，這對電商平台帶來嚴重影響，部分貨品可能會滯留香港，美國消費者也有可能因為未能收取貨品而要求退款。



香港付貨人委員會主席林宣武對港媒指出，近年很多中國出口電商產品經內地或香港郵政處理並轉送世界各地，美方實施上述措施後，業界或會暫停發貨，部分貨品或會滯港。如果電商需要郵寄貨物到美國，可以改為選用大型國際速遞公司，以專屬快遞機隊運送，但成本可能貴一半，清關手續程序也比較繁複，延遲收貨日期。(jq)