05/02/2025 09:38

【聚焦人幣】蛇年復市，人幣中間價升5點子，即期開市貶50點子

《經濟通通訊社5日專訊》內地春節假期結束，股市匯市今日蛇年復市。春節假期期間中美貿易戰2.0版正式開打，人民幣兌一美元中間價今報7.1693，較上個交易日升5點子，創2024年11月8日以來近三個月新高，與市場預測偏離擴大至近970點，上個交易日報7.1698。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開50點子，報7.2700，上個交易日即期匯率收盤報7.2650。



中國春節期間，中美貿易戰2.0版正式開打。匯市復市首日，人民幣中間價繼續持穩，向市場傳遞了無意通過匯率調整應對中美貿易戰升級的態度，也為接下來的談判創造更好的條件。



交易員表示，中美和美墨加性質完全不同，中美貿易戰幾乎沒有不打的可能，按照特朗普1.0的思路看，後續中美貿易戰還是邊打邊談，打打談談，人民幣大概率會保持寬幅震盪走勢，「漲跌全靠特朗普。」



高盛最新觀點稱，中美貿易戰的未來走向仍存在很大不確定性，美國對中國報復措施的反應、中美領導人可能的通話及接下來幾日的人民幣中間價表現都是值得關注的關鍵事件。(jq)