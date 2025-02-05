05/02/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌74點子，報7.2724

《經濟通通訊社5日專訊》內地春節假期後匯市復市首日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2724，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，為1月23日以來新低，全日在7.2672至7.2863之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升118點子，報7.2757。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1693，較上個交易日升5點子，創2024年11月8日以來近三個月新高，與市場預測偏離擴大至近970點，上個交易日報7.1698。



*監管繼續穩匯率，分析料人民幣將隨中美談判有序貶值*



在中美貿易戰2.0開打的情況下，監管仍釋放穩定信號，或為後續談判提供空間。不過市場人士也表示，中美貿易戰及關稅抬升不可避免，人民幣仍面臨一定的調整壓力，貶值節奏也會根據談判進展出現波動，後續人民幣將有序貶值。



高盛最新觀點認為，中美貿易戰的未來走向仍存在很大不確定性，美國對中國報復措施的反應、中美領導人可能的通話及接下來幾日的人民幣中間價表現都是值得關注的關鍵事件。



另一外資行交易員也指出，春節後市場購匯需求仍較多，而結匯需求仍不明顯，從這個角度看即使美元出現調整，人民幣的反彈力度也不會很大；一旦中美朝不利方向前進，人民幣的波動還是會放大。(jq)