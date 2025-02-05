05/02/2025 11:31

《Ａ股焦點》金價繼續創新高，黃金股齊升，赤峰黃金漲7%

《經濟通通訊社5日專訊》避險情緒升溫，國際金價再創新高，現貨黃金飆上2850美元關口。內地足金金飾價格亦繼續創新高，內媒《中新經緯》報道，周大福今日金價每克863元(人民幣．下同)，昨日為855元；周生生今日金價為每克863元，昨日為852元。



A股黃金股造好，赤峰黃金(滬:600988)飆近7%，曉程科技(深:300139)漲近6%，玉龍股份(滬:601028)漲超5%，山東黃金(滬:600547)、山金國際(深:000975)漲近5%，湖南黃金(深:002155)漲逾4%，四川黃金(深:001337)、中金黃金(滬:600489)、西部黃金(滬:601069)等齊漲。(sl)