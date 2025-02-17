05/02/2025 12:21

【ＡＩ】澳洲以安全風險為由禁止政府設備使用DeepSeek

《經濟通通訊社5日專訊》據《路透》報道，澳洲政府以「擔心安全風險」為由，周二(4日)宣布已禁止在所有政府設備中使用DeepSeek。



澳政府在聲明中稱，內政部部長向所有政府實體發布了強制性指令，要求「防止使用或安裝 DeepSeek產品、應用程序和網絡服務，並從所有澳洲政府系統和設備中刪除所有現有的DeepSeek產品、應用程序和網絡服務」。



多家澳洲媒體周二晚引述澳洲內政部長托尼．伯克稱，DeepSeek對政府技術構成了「不可接受的風險」，立即實施禁令是為了「保護澳洲的國家安全和國家利益」。該禁令並不適用於私人公民的設備。(sl)