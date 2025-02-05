05/02/2025 17:27

【大國博弈】中國據報考慮對蘋果應用商店收費等進行調查

《經濟通通訊社5日專訊》中國據報擬對蘋果公司俗稱「蘋果稅」的30%應用收入抽佣等問題展開調查。《彭博》引述消息人士報道，中國國家市場監督管理總局正進行前期工作，準備對蘋果公司的相關政策及其對應用程式開發者的收費情況展開調查。



知情人士稱，市監總局正檢視蘋果的一些政策，包括對應用收入抽佣至多30%及禁用外部支付等規則。知情人士稱指，中國監管機構認為，蘋果可能對中國應用開發者收取了不合理的高額費用，而禁止使用第三方應用商店(App Store)和支付方式也限制了競爭，並損害了中國消費者權益。



知情人士又稱，自去年以來，該機構官員已與蘋果方面和應用程式開發者進行過接觸。如果蘋果拒絕作出調整，中國可能會對蘋果展開正式調查。



蘋果和騰訊(00700)、字節跳動等應用開發者一直在iOS應用商店相關操作上有分歧，在全球其他地區也有同樣的情況。中國去年以來對包括英偉達和谷歌在內的美國科技公司展開過一些行動，但與蘋果的討論仍在繼續；如果當前溝通進展順利，監管也可能不會對蘋果展開正式調查。(jq)