06/02/2025 17:19

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，歐元區公布零售銷售

《經濟通通訊社6日專訊》中美貿易戰引發市場憂慮，且追蹤七大科技巨企的指數下挫，但無阻美股三大指數昨日上漲。道指升317.24點或0.71%，報44873.28點；標普500指數升23.60點或0.39%，報6061.48點；納指升38.31點或0.19%，報19692.33點。港股方面，恒生指數收市報20891，升294點或1.4%，成交1784億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行公布利率決定和會議記錄，同時公布貨幣政策報告。10:30pm，國際貨幣基金組織(IMF)發言人Julie Kozack主持新聞簡報會。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月零售銷售，月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.2%擴大至1.9%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料由4.75%降至4.5%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.8萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由20.7萬升至21.3萬。明日，中國公布1月外匯儲備，料由32023.6億美元降至31960億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：亞馬遜(US.AMZN)、康菲石油(US.COP)、Roblox Corp(US.RBLX)等。(wa)