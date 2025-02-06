06/02/2025 07:54

【大國博弈】美國郵政恢復接收來自中國內地及香港包裹

《經濟通通訊社6日專訊》美國郵政此前宣布由當地時間周二（4日）起，暫停接收來自中國內地和香港的入境國際包裹，信件不受影響，但不足一日作出最新宣布，將恢復接收來自中國內地及香港郵政的所有國際入境包裹及郵件，周三（5日）生效。



美國郵政在最新聲明稱，會繼續接受所有來自中國和香港的包裹，並正和海關與邊境保護局密切合作，以實施針對中國新關稅的有效徵收機制，以確保包裹送遞受到的干擾最小。



美國總統特朗普宣布對中國商品徵收額外10%的稅率，並關閉「小額豁免」機制(de minimis)，以往出口商將價值低於800美元的包裹免稅運往美國將被納入免稅豁免範圍，被Temu和Shein等中國新興電商視為法律漏洞，在美國經營大量集運倉逃避關稅。(ey)