06/02/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 電商股：

阿里巴巴(09988)、

京東集團(09618)、

美團(03690)

物流股：

國泰(00293)、

順豐控股(06936) 美國郵政2月5日起繼續接收中國內地及香港包裹 蘋概股：

小米集團(01810)、

比亞迪電子(00285)、

舜宇光學科技(02382) 中國或調查蘋果應用商店收費模式，若拒調整或啟動正式調查 萬科(02202) 《中國建設報》稱萬科房地產項目平穩推進 小米集團(01810) 小米月底發布小米15 Ultra手機，

同場發布新車型SU7 Ultra，

SU7 Ultra全年銷量目標超1萬台 滙豐控股(00005) 因歐洲業務收縮，失去Stada IPO交易機會 京東集團(09618) 據報對收購德國零售商Ceconomy重燃興趣 中信証券(06030) 中信証券旗下華夏基金管理去年多賺7% 復宏漢霖(02696) 歐盟批准斯魯利單抗注射液聯合化療，

用於廣泛期小細胞肺癌一線治療

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 71.28 +0.25% 布倫特期油 74.69 -1.98% 黃金現貨 2869.55/盎司 +0.07% 黃金期貨 2887.66/盎司 -0.19%

【要聞盤點】1、谷歌母公司Alphabet和晶片製造商AMD業績均遜預期，股價分別下跌7.3%及6.3%。然而英偉達漲超半成，道指升317點；標普升23點；納指升38點。金龍中國指數下跌163點，百度和攜程對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時07分升95點。2、美國郵政局撤回之前決定，稱宣布自2月5日起，繼續接收來自中國內地與香港的入境包裹，不過其稱正和海關與邊境保護局密切合作，以實施針對中國新關稅的有效徵收機制，以確保包裹送遞受到的干擾最小。3、有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，1月美國私營部門新增就業人數超預期，顯示勞動力市場仍具韌性，削弱未來減息預期。4、美國供應管理學會(ISM)的數據顯示，1月美國服務業增長放緩，ISM新訂單指標降至7個月低點。5、美財長貝森特稱特朗普未呼籲降息，他和特朗普重點關注的是10年期美國國債收益率，美聯儲大幅降息后10年期收益率上升。6、中國據悉考慮對蘋果應用商店的收費及支付模式展開一項可能的調查，若蘋果拒調整或啟動正式調查。7、中國總理李強稱將加大逆周期調節力度，做強國內大循環，推動科技創新。8、外電稱寧德時代計劃最早本月或3月初提交香港上市申請。【焦點股】【油金報價】