06/02/2025 11:19

【ＡＩ】DeepSeek日活躍用戶達二千萬，據報在港設兩公司

《經濟通通訊社6日專訊》DeepSeek研發的人工智能(AI)大模型橫空出世，引起廣泛關注。據內地媒體報道，DeepSeek上線20天，每日活躍用戶數量(DAU)已達2000萬，成為全球DAU增速最快公司。



數據顯示，DeepSeek的最新DAU為2215萬，意味已達ChatGPT日活躍用戶的41.6%，並且超越字節跳動推出的豆包DAU約1695萬。



報道又指，DeepSeek在香港成立兩間公司，分別為Deepseek Limited、DEEPSEEK (HK) LIMITED，企業類型均為私人股份有限公司。



DeepSeek即杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司，已成功註冊多枚DeepSeek商標，國際分類涉及社會法律、設計研究、科學儀器等。(bi)