06/02/2025 19:46

《再戰明天》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社6日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及美國公布失業率等數據，料為周五（7日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表講話，德國公布工業生產*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間4:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。晚上8:15pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話，向企業介紹央行最新利率決定和經濟前景。



數據方面，周五中國公布1月外匯儲備，料由32023.6億美元降至31960億美元。1:00pm（本港時間．下同），日本公布12月同時指標，料由115.4升至116.6；12月領先指標料由107.5升至108.3。1:30pm，澳洲公布1月外匯儲備。3:00pm，德國公布12月出口，經季節調整月率料由2.1%逆轉至下滑0.5%；12月進口經季節調整月率料由下滑3.3%改善至升1.9%；12月工業生產年率跌幅料由2.8%收窄至2.1%，經季節調整月率料由1.5%逆轉至下滑0.7%。4:30pm，香港公布1月外匯儲備。9:30pm，美國公布1月失業率，料維持於4.1%。11:00pm，美國公布12月批發庫存，月率跌幅料由0.2%擴大至0.5%；12月批發貿易月率升幅料由0.6%收窄至0.5%；2月密歇根大學消費者信心指數料由71.1升至71.7。(wa)