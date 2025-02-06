06/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.105 +15.571 一周 3.85006 +3.821 兩周 3.76708 - 一個月 3.77613 +9.226 兩個月 3.8128 +1.351 三個月 3.81351 +1.494 六個月 3.88315 - 一年 3.92845 -1.566

《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息繼續普遍上升，其中，隔夜息升近16基點至4.105厘，與樓按相關的一個月拆息結束四連跌，報3.77613厘，齊見1月28日以來最高。*三個月拆息升至3.81厘*反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.81351厘，重返1月28日的水平，六個月拆息維持3.88315厘，一年期跌至3.92845厘。港元匯價今早最高在7.7856-7.7885之間上落，最新報7.7871，較前收市價跌0.009%。*多名官員敦促聯儲局毋須急於減息*美國聯儲局多名官員先後表示，因應總統特朗普的關稅政策主張，聯儲局應當抱持觀望態度，不應急於作出減息決定。恒指今高開1點，報20598，低見20567後向上，暫時見最多升190點，高見20787；之後沽壓出現，恆指曾倒跌65點，報20532。恒指最新升68點，報20665。(cl)資料來源：香港銀行公會