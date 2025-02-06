06/02/2025 11:21
《港元利率》隔夜息重上4厘一個月期結束四連跌，齊創逾一周新高
《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息繼續普遍上升，其中，隔夜息升近16基點至4.105厘，與樓按相關的一個月拆息結束四連跌，報3.77613厘，齊見1月28日以來最高。
*三個月拆息升至3.81厘*
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.81351厘，重返1月28日的水平，六個月拆息維持3.88315厘，一年期跌至3.92845厘。
港元匯價今早最高在7.7856-7.7885之間上落，最新報7.7871，較前收市價跌0.009%。
*多名官員敦促聯儲局毋須急於減息*
美國聯儲局多名官員先後表示，因應總統特朗普的關稅政策主張，聯儲局應當抱持觀望態度，不應急於作出減息決定。
恒指今高開1點，報20598，低見20567後向上，暫時見最多升190點，高見20787；之後沽壓出現，恆指曾倒跌65點，報20532。恒指最新升68點，報20665。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*三個月拆息升至3.81厘*
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.81351厘，重返1月28日的水平，六個月拆息維持3.88315厘，一年期跌至3.92845厘。
港元匯價今早最高在7.7856-7.7885之間上落，最新報7.7871，較前收市價跌0.009%。
*多名官員敦促聯儲局毋須急於減息*
美國聯儲局多名官員先後表示，因應總統特朗普的關稅政策主張，聯儲局應當抱持觀望態度，不應急於作出減息決定。
恒指今高開1點，報20598，低見20567後向上，暫時見最多升190點，高見20787；之後沽壓出現，恆指曾倒跌65點，報20532。恒指最新升68點，報20665。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.105
|+15.571
|一周
|3.85006
|+3.821
|兩周
|3.76708
|-
|一個月
|3.77613
|+9.226
|兩個月
|3.8128
|+1.351
|三個月
|3.81351
|+1.494
|六個月
|3.88315
|-
|一年
|3.92845
|-1.566
資料來源：香港銀行公會